مرتضى منصور يطالب اللاعبين بحصد البطولة العربية

عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة مع اللاعبين في الساعات الماضية، وذلك قبل سفرهم للسعودية لخوض منافسات البطولة العربية.

وأكد «منصور» خلال الجلسة، أن لاعبى الزمالك هما الأفضل في مصر، والدليل حصدهم الدوري في الموسمين الماضيين، لكن هذا الموسم واجهوا سوء توفيق وظروف صعبة.

وطالب منصور اللاعبين بخوض مباريات البطولة العربية بكل قوة وروح قتالية عالية، والتتويج باللقب لإسعاد جماهير الزمالك.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة العربية كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسي – علي ياسر.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.