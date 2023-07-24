خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات بـ300 ألف جنيه بعد «صفع» لاعب بيراميدز

كشف مصدر بالنادي الأهلي قيمة الغرامة المالية التي وقعها على حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الاعتداء على محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن توقيع عقوبة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق بسبب اعتدائه على «الشيبي» عقب المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي في الدوري الممتاز وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وقال مصدر بالأهلي أن سيد عبد الحفيظ وقع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على حسين الشحات.

وأضاف المصدر أن العقوبة جاءت بعد خروج الشحات عن المألوف وقيامه الاعتداء على لاعب بيراميدز حتى لو كان الأخير استفزه.

وشدد المصدر على أن هناك حالة من الغضب سيطرت على مسئولي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بسبب تصرف حسين الشحات.

وكان حسين الشحات اعتدى بالضرب بالقلم على وجه اللاعب المغربي محمد الشيبي عقب المباراة قبل أن يقوم بالاعتذار والصلح مع اللاعب.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن إدارة النادي قررت تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بسبب تعديه المشين على الظهير الأيمن المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

أوضح المدير الرياضي أن النادي سيطالب في شكواه الذي سيرفق فيها كافة الفيديوهات التي تثبت خروج لاعب الأهلي عن النص وتعديه على اللاعب بعد المباراة بشكل فج ولا يمكن السكوت عليه، خاصة وأنه تكرر مع ذات اللاعب في السوبر المصري بالإمارات ولم يتخذ اتحاد الكرة أو لجانه أي قرارات بحق لاعبي الأهلي.

المدير الرياضي أكد أنه سيطالب في الشكوى توقيع أقصى عقوبة طبقا للائحة على حسين الشحات خاصة وأن الفيديوهات واضحة وتثبت تعديه على الشيبي، مشيرًا إلى أن النادي لن يسكت على حق لاعبيه مهما وصلت الأمور.

كما كشف المدير الرياضي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمود ناجي الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي بسبب أخطائه وقراراته الغريبة خلال اللقاء.