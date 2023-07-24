‏مصرع فني كهرباء صعقًا خلال أعمال صيانة في الدقهلية

لقي فني بشركة الكهرباء منطقة شربين محافظة الدقهلية مصرعه بعدما صعقه التيار الكهربي خلال قيامه بأعمال إصلاح عطل بمدينة شربين بعمود إنارة وجرى نقل جثمانة لمشرحة مستشفى شربين المركزي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بمصرع فني كهرباء بشركة كهرباء شربين صعقًا بالتيار خلال قيامه بأعمال صيانة على عمود إنارة بالمدينة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وبالفحص تبين مصرع "محمد رمضان درويش" 42 عامًا، فني كهرباء ومقيم بقرية بساط كريم الدين، وذلك بعدما صعقه التيار خلال أعمال صيانة أعلى عمود إنارة.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى شربين المركزي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.