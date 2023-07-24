مصرع 12 شخصًا جراء الأمطار الموسمية في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية عن مصرع 12 شخصًا خلال 24 ساعة الماضية جراء حوادث سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضح مسؤولون في مجال الإغاثة يوم الأحد، أن 7 قتلى سقطوا في إقليم البنجاب الأكثر تضررًا من الفيضانات، بينهم طفلان في مدينة لاهور، وامرأتان في مدينة مندي بهاء الدين، و3 أشخاص في مدينة باك بتن.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة في إقليمي خيبر بختونخواه، وجيلجت بلتستان بشمال باكستان جراء حوادث ناجمة عن الانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة.

وأعلنت حكومة إقليم خيبر بختونخواه حالة الطوارئ في الإقليم حتى الـ 15 من أغسطس المقبل نظرًا لتنبؤات هطول الأمطار بغزارة.

وبدأ موسم الأمطار الغزيرة في باكستان هذا العام منذ الـ 25 من يونيو الماضي، وخلف عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب إحداث خسائر في الممتلكات.