بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 5.9 نقاط ليبلغ مستوى 7325.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 في المئة، وسط تداول 240.12 مليون سهم عبر 10390 صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار نحو 125.6 مليون دولار.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 30.7 نقطة ليبلغ مستوى 5636.82 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.55 في المئة من خلال تداول 83.13 مليون سهم عبر 3615 صفقة نقدية بقيمة 7.6 ملايين دينار نحو 23.18 مليون دولار.

فيما انخفض مؤشر السوق الأول 2.5 نقطة ليبلغ مستوى 8158.51 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03 في المئة من خلال تداول 156.9 مليون سهم عبر 6775 صفقة بقيمة 33.5 مليون دينار نحو 101.5 مليون دولار.

وارتفع ( مؤشر رئيسي 50) 48.2 نقطة ليبلغ مستوى 5589.94 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 87 في المئة تناول خلالها 60.7 مليون سهم عبر 2674 صفقة نقدية بقيمة 6.9 ملايين دينار نحو 20.9 مليون دولار.