«إغاثي الملك سلمان» يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال شهر يونيو 2023م في محافظة حجة ضخ 3.195.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 30.441.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 189 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 1.951 حقيبة نظافة، وتوزيع 3.951 وعاءً لنقل المياه.

فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتوزيع 199 حقيبة نظافة، وتوزيع 398 وعاءً لنقل المياه، استفاد منها 30.100 فرد.