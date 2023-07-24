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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير الزمالك في السعودية تستقبل اللاعبين وتطالبهم بالبطولة العربية

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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حرصت رابطة مشجعي الزمالك فى المملكة العربية السعودية على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام باب فندق الإقامة.
وهتفت الجماهير للاعبين مطالبينهم بالتتويج بالبطولة العربية، بينما قام لاعبو الفريق برد التحية للجماهير.
ووصلت  بعثة الزمالك إلى السعودية مساء الأحد استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الحالي.
وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من: 
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.
خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".
خط  الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.
ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس المقبل.
 

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