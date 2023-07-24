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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي في مباراة الأهلي

إصابة محمد حمدي
إصابة محمد حمدي
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كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق أثبت إصابته بجذع في أربطة الكاحل.

وخرج محمد حمدي مصابًا في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي بالدوري بعد تعرضه لالتحام قوي، وتم نقله لمستشفى الجوي القريبة من ملعب المباراة.

شدد الطبيب على أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجذع في أربطة الكاحل، ويحتاج لوضع قدمه في الجبس لمدة أسبوع، على أن يغيب لقرابة ثلاثة أسابيع، موضحا أنه سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة بشكل أكبر.

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