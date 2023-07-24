وكيل «صحة مطروح» يطمئن على مصابي حريق مول دبي.. صور

انتقل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مساء الأحد، لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث حريق مول دبي بشارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، وذلك عقب نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، بشأن تعرض بعض المواطنين للاختناق فى حريق بمول دبي بشارع الإسكندرية، توجه للمستشفى على الفور لمتابعة حالة المصابين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحريق والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أي عقبات قد تحدث.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن الحريق أسفر عن إصابة شخصين اثنين، وتم نقلهما لمستشفى مطروح العام، حيث تنوعت الإصابات بين بسيطة ومتوسطه، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم حجز أحد المصابين بالعناية المركزة.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى.

كما تأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة إلى أى تدخل جراحي عاجل للمصابين، وجارٍ حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

وكيل صحة مطروح يطمئن على حالة مصابي حريق مول دبي

IMG-20230723-WA0021

IMG-20230723-WA0020