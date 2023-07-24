القمص أنطونيوس إبراهيم يتحدث في عظة الأحد عن «اهتمام الله بحياة الإنسان»

أذيعت، صباح أمس الأحد، القمص أنطونيوس إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بشادر السمك بالزاوية الحمراء، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثالث من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "قدرة الله على إشباع الإنسان" في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع، وأشار إلى أن الله يهتم بالجانب المادي والروحي في حياة الإنسان، والإنسان يحتاج إلى الرجوع إلى الله والسهر والصلاة والنظر إلى السماء لكي يشبع من خيرات الله، "لِتَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلرَّبِّ، فِي كُلِّ رِضىً، مُثْمِرِينَ فِي كُلِّ عَمَل صَالِحٍ، وَنَامِينَ فِي مَعْرِفَةِ اللهِ" (كو ١: ١٠).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.