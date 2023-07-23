تراجع الأسعار.. كيف أثرت الموجة الحارة على صناعة الدواجن؟

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك تأثيرات كبيرة للموجة الحارة على صناعة الدواجن.

وقال الزينى، " تأثير كبير لدرجات الحرارة على معامل الأداء لمزراعي الدواجن، حيث إن الارتفاع قياسي وكبير في مستويات الحرارة رغم أن العنابر مبردة ومغلقة عبر ألية التبريد بالخلايا تبريد صحراوي لكن درجات الحرارة تؤثر في نفس الوقت على كفاءة التبريد".

وتابع خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، "ارتفاع الحرارة يؤثر على كفاءة التبريد وتقليل معامل التحويل وإرتفاع نسبة النافق بين الدواجن بالأخص دواجن التسمين"، لافتًا إلى أن ماذكره من تأثيرات الموجة الحارة أثر بالفعل على أسعار الدواجن بالأسواق بغض النظر عن عامل تراجع أسعار الأعلاف عالميًا لكن عامل الموجة الحارة كبير.

وأضاف، "تراجعت الأسعار من 65 جنيهًا إلى 52 جنيهًا، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة أدت إلى تبكير سن التسويق هربًا من تأثير الحرارة على الأوزان الكبيرة".