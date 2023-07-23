انطلاق دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالبحيرة

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، والذى يقام لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بدءا من اليوم الأحد الموافق 23 يوليو وحتى النهائي فى 20 فبراير 2024، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة بين الشباب، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية دوري مراكز الشباب في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إلى توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب بمحافظة البحيرة ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع واشراف إدارة البرامج البدنية بالمديرية.