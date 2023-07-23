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الإثنين 24 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تنسيقية الأحزاب: وعي الشعب المصري كان وسيظل دائمًا جسر العبور لبر الأمان

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
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هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري العظيم بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكدت التنسيقية، فى ذكرى ثورة يوليو المجيدة، أن وعي الشعب المصري كان وسيظل دائمًا جسر العبور لبر الأمان وكلمة السر في إنقاذ الوطن من أي منعطفات قد يتعرض لها على مر الزمان.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا مضيئًا انحاز له جموع الشعب المصري العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة.

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