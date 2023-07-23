برلماني: كلمة السيسي أكدت تمسك مصر بمواصلة التنمية ومواجهة مختلف التحديات

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال 71 لثورة 23 يوليو كشفت عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها إعلان اصرار وتمسك مصر بمواصلة السير نحو التنمية رغم التحديات.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى كان حريصاً كل الحرص على مصارحة المصريين كعادته دائما ولذلك جاءت كلمته لتبعث برسالة طمأنة لكل المصريين بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح ونحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وتماسك ووحدة شعبها العظيم ووقوفه صفاً واحداً خلف القيادة السياسية على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها وفى مقدمتها التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية

وقال المهندس أمين مسعود إن الواقع يؤكد أن مصر رغم جميع التحديات والمشكلات الاقليمية والدولية التى واجهت مختلف دول العالم إلا أنها وعلى مر التاريخ كانت لديها القدرة على الخروج من الازمات والتحديات التى تواجهها مشيراً الى إن الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة يعيد للأذهان كفاح أجيال من شعبنا، للوصول إلى الحياة الكريمة والسعي نحو التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية.

وأكد المهندس أمين مسعود عن أن كلمة الرئيس السيسى كشفت عن حقيقة فى غاية الاهمية تتمثل فى إصرار الدولة على استكمال مسيرتها نحو التطور البناء وتجاوز التحديات مؤكداً أن القضايا المهمة التي تناولها الرئيس السيسى فى كلمته لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من كل المصريين