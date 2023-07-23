الشواطئ آمنة.. السياحة والمصايف بالإسكندرية تكشف حقيقة فيديوهات المشاجرة

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حقيقة الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتى توضح مشاجرة بين الرواد الأمر الذى أثار قلق كل محبي الإسكندرية.

وأضافت الإدارة خلال البيان الصادر اليوم، "أن المشاجرة نشبت يوم الجمعة الماضى الموافق 2023/7/21 بين عدد من الرواد على شاطئ جزيرة الدهب بالبوريفاج وليس كما زعمت بعض المنصات وادعت أنه على شاطئ ستانلي لإظهار أن شواطئ الإسكندرية غير آمنة وتهديد سمعة شواطئنا وذلك بسبب بعض التصرفات التي صدرت من بعض أفراد العائلتين وعلى إثرها نشبت تلك المشاجرة".

وأشار إلى أن مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار الجهات الأمنية، وكانت الاستجابة فورية وتم اصطحاب طرفي النزاع إلى قسم الشرطه المختص وتحرير محضر بالواقعه والتي انتهت بالتصالح بين افراد العائلتين وإخراج جميع الأفراد المتشاجره خارج الشاطئ للحفاظ علي أمن وأمان الشاطئ.

وأشار البيان إلى أن مفتش الإدارة فى الشاطئ قامت بالمرور على جميع رواد الشاطئ لطمئنتهم واستكمال يومهم بشكل طبيعي.

وتابع أن مثل تلك الأمور تقوم الإدارة بالسيطرة عليها بسرعة التواجد وحسن التصرف وهو ما تحلى به مفتشى الإدارة وإدارة الشاطئ التى لم يكن لها اى دخل بذلك الشجار، وأن هذه المشاجرة لم ينتج عنها أي إصابات للطرفين.

أكد بيان الإدارة المركزية على تواجدها بصفة دائمة على الشواطئ وأن هناك تنسيقا كاملا بين محافظة الإسكندرية والأجهزة الأمنية للسيطرة وفرض الانضباط والأمان على الشواطئ وحماية الرواد.