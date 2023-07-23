عميد حقوق الإسكندرية يكشف تفاصيل أزمة الرسوب الجماعي بالكلية

كشف الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تفاصيل أزمة رسوب الطلاب وتخطيها نسبة الـ 70%، مشيرا إلى أن كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عريقة ولها تاريخ كبير وبها قامات من الأساتذة، مشددا على أن الكلية حريصة على طلابها.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النتيجة تم إعلانها يوم الجمعة الماضي، وما نشر عن نسب النجاح من 10 إلى 13 % غير صحيح، مشيرا إلى أن كل ما تم تناوله على وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحا.

كما أكد أن كل ما نشر عن حجب نتيجة كلية الحقوق غير صحيح، موضحا أنه يوجد لبس كبير بين أوساط الطلاب حول درجات الرأفة، مبينا أنه تم إبلاغ الجامعة بنتيجة الكلية ولم يتم حجبها.

ولفت إلى أن درجات الرأفة في الكلية تمنح لتغيير حالة الطالب من راسب إلى متخلف بمادة أو مادتين، قائلا: «مستعد لإحضار ورقة الطالب الذي قام بتسليمها فارغة وحصل على درجات في الكلية وإعلان ذلك صراحة أمام الجميع»

وكشف عن أن نسب النجاح في الفرقة الثانية بلغت 60%، مؤكدا أن قواعد الرأفة لا تنطبق إلا في نتيجة آخر العام الدراسي، نسبة النجاح في الفرقة الثالثة 60%، ونسب النجاح في الفرقة الرابعة 51% وليست بعيدة عن النسب المعتادة في كلية الحقوق وهي أيضا نسب معقولة ولم تكن مفاجئة، قائلا: «نسب النجاح السنة دي في الكلية مماثلة لنسب النجاح لما قبل انتشار فيروس كورونا».

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أن لا توجد مشكلة في ظهور النتيجة في الترم الأول بالكلية ولا صحيح حول ما يثار بشأن تأخير النتيجة لنهاية العام وتعرض الطلاب للظلم.

وتابع الفقي، أنه سيتم عقد اجتماع غدا الإثنين مع اتحاد طلاب الكلية وعدد من الطلاب بشأن فحص التظلمات، لافتا إلى أن نصف المواد التي يتم تصحيحها إلكترونيا ولا تدخل من هيئة التدريس وليس صحيحا بان الموظفين هم من يصححون الامتحانات كما ادعت إحدى الطالبات التي رسبت في 7 مواد بها بمادة كلما يرسب فيها طالب.

