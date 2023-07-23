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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي: معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول للهجرة غير النظامية بعد تحديد الدوافع والأسباب، مؤكدا أنه لا يمكن معالجة الهجرة غير النظامية بصفة منفردة أو باتفاقيات ثنائية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس التونسي، اليوم /الأحد/ خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التونسية.

وأضاف سعيد أن تونس لن تقبل بالتوطين غير القانوني للمهاجرين غير النظاميين، ولن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون.

وأكد أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه الذي يتطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية الذي تحول منذ سنوات إلى مأساة إنسانية، موجها الشكر لرئيسة الوزراء الإيطالية لاستجابتها للمبادرة التونسية للبحث في الحلول.

وأوضح أن الشعب التونسي أعطى دروسا في تغليب القيم الإنسانية عكس ما تروج له الدوائر المرتبطة بشبكات الهجرة والتهجير والاتجار بالبشر.

قيس سعيد ونس الهجرة