مسؤول سابق بالبترول: ارتفاع الحرارة يؤثر سلبيًا على محطات الكهرباء

كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن ارتفاع درجات الحرارة إلى درجات غير مسبوقة وصلت لـ 45 درجة سيكون له تأثيرات سلبية في أكثر من اتجاه، ويؤثر على كفاءة محطات الكهرباء خاصة التى تعمل بالمازوت.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تعظيم كفاءة تشغيل محطات الكهرباء من خلال حرق الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية.



ولفت المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن كفاءة محطات الكهرباء تنخفض بنسبة 35 % بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أنه يتم ضخ 145 مليون متر مكعب غاز ومازوت لمحطات الكهرباء يوميا.



وأكد أن كل محطات الكهرباء في مصر مؤمنة بوقود بديل، مشيرا إلى أن وزارة البترول أوقفت تصدير الغاز الطبيعي منذ يوليو لأسباب اقتصادية وانخفاض السعر عن المازوت، متوقعا حل أزمة الكهرباء قريبا.



وأردف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن السعر العالمي للغاز الطبيعي 9 دولارات أما المازوت يصل إلى 12.5 دولار.

وواصل حديثه موضحا أن الأولوية لوزارة البترول أن تمد وزارة الكهرباء بكل احتياجاتها ثم الشركات والمصانع، مضيفا أن مصر تنتج يوميا 6.7 مليار قدم مكعب يوميا إنتاج مصر من الغاز.



واستطرد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن انخفاض درجات الحرارة يقلل العبء على محطات الكهرباء، مضيفا أن كل إنتاج الغاز الطبيعي يتم توزيعه على المستهلكين.

واختتم حديثه موضحا أن مصر لن تربح من الغاز الطبيعي مثل العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لأن قطر وأمريكا سيطرت على السوق وخفضوا الأسعار.

