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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها في الهجوم المضاد

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن أوكرانيا نجحت في استعادة نصف الأراضي التي احتلتها القوات الروسية، بالرغم من صعوبة الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.

وقال بلينكن - في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن أوكرانيا استعادت 50% من الأراضي التي احتلتها روسيا.

وتابع: "ما زلنا إلى حد ما في الأيام الأولى من الهجوم المضاد. وهو قوي ولن ينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين. نعتقد أنه سيستمر عدة أشهر".

وتأتي تصريحات بلينكن، في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن اعتقاده بأن الهجوم المضاد "مُني بالفشل"، وذلك في بداية مباحثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، من المقرر أن تمتد يومين في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرج.

أنتوني بلينكن أوكرانيا القوات الروسية