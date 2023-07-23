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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسلام عفيفي: كلمة الرئيس السيسي عن ثورة 23 يوليو أكدت ارتباط نجاح الجمهورية بالشعب

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي
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علَّق الكاتب الصحفي، إسلام عفيفي، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل للمواطنين، مضيفًا أن الرئيس السيسي أكد ارتباط نجاح الجمهورية بالشعب.

وأشار إلى أن الشباب المصري خلال الـ10 سنوات الماضية حظي باهتمام كبير للغاية من الدولة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حدث الشعب كعادته عن التحديات الكبيرة، وأن الشعب يتحمل كعادته المسئولية، ويضرب أعظم الأمثلة في الوعي.

 

اسلام عفيفي 10 سنوات الماضية التحديات الكبيرة