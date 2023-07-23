عبدالحكيم عبدالناصر: ثورة يوليو مسيرة شعب حتى الآن

الأحد 23/يوليو/2023 - 09:53 م

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، إن ثورة 23 يوليو 1952 جسدت الإرادة الوطنية المصرية وأنها كانت مسيرة شعب حتى الآن، فلأول مرة يحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، والمذاع على "سى بى سي"، "أحيى الرئيس السيسى على اختيار الجمهورية الجديدة، حيث أن الجمهورية الأولى بدأت فى ثورة 23 يوليو، ثم الجمهورية الثانية فى أعقاب الانفتاح الاقتصادي، والتقيت الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل 2014، وكان مدركا جيدًا الأوضاع فى مصر، والرئيس السيسى بالفعل أعاد بناء الجمهورية الجديدة".

وأضاف عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل ‘ أن أكتر من 95% من الشعب المصرى قبل ثورة 32 يوليو، لم يكن يحصل على الحقوق الإنسانية سواء فى التعليم أو الصحة، وكانت أعلى نسبة وفيات فى مصر، كما أن قناة السويس كان دخلها 35 مليون جنيه، وكانت مصر تأخذ مليون جنيه فقط من هذا الدخل، وبالتالى كانت الاحتلال يأخذ كل خيرها، حتى جاءت الثورة وأنقذت مصر.