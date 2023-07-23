زيلينسكي: نقص الذخيرة والتدريب سبب تأخر هجوم أوكرانيا المضاد

أرجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، تأخير بلاده في بدء هجومها المضاد ضد روسيا إلى عدم كفاية الذخيرة والتدريب في وقت سابق من هذا العام.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة متلفزة مع قناة أمريكية نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "كانت لدينا خطط لبدء الهجوم في الربيع. لكننا لم نفعل ذلك، لأنه، بصراحة، لم يكن لدينا ما يكفي من الذخيرة والأسلحة وليس لدينا عدد كافٍ من الألوية المدربة بشكل صحيح على هذه الأسلحة، بل أكثر من ذلك، أن المهمات التدريبية أجريت خارج أوكرانيا. ولكن، مع ذلك، بدأنا. وهذا أمر مهم".

وأوضح زيلينسكي أن التأخير في بدء الهجوم أعطى روسيا مزيدًا من الوقت لزرع الألغام في الحقول، وهو الأمر الذي يتعين على القوات الأوكرانية اتخاذ خطوات لتجنبها، مما يبطئ تقدمها.

وأضاف "ولأننا بدأنا ذلك متأخرين، يمكن القول، أنه وفر لروسيا الوقت لزرع الألغام في جميع أراضينا وبناء عدة خطوط دفاعية. وبالتأكيد، كان لديهم وقت أكثر مما يحتاجون إليه".

وتابع قائلا "وبسبب ذلك، قاموا ببناء المزيد من تلك الخطوط. وفي الحقيقة، زرعوا الكثير من الألغام في أرضنا. وبسبب ذلك، تباطأت وتيرة أعمالنا الهجومية المضادة".

