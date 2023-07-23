حي بولاق الدكرور ضبط حالة بناء مخالف بشارع العشرين

شن حي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، برئاسة المهندس عبدالله نور رئيس الحى، ورجال اشغالات حي بولاق الدكرور، حملة إشغالات ضد أعمال البناء المخالف.

وأسفرت الحملة عن ضبط أعمال بناء مخالف في العقار رقم 78شارع العشرين أمام كشرى رسلان، وذلك أثناء حوائط الدور السادس فوق الارضى بالعنوان بدون ترخيص، وعلى الفور وقف أعمال البناء المخالفة، وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة في الأعمال المخالفة لضمان إيقاف وعدم استكمال الأعمال وفقا للقانون، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف.

وتم إخطار إدارة التنظيم لتحرير محضر بالاعمال المخالفة، يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، باليقظة التامه علي مدار الساعة في رصد المخالفات وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالف وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية وفرض هيبة القانون حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكاوي الواردة وعدم السماح بتعدي المنشأت التجارية والمقاهي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.