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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس حي بولاق الدكرور: إزالة 45 إعلانًا من أعمدة الإنارة بشارع فيصل

حملات حي بولاق الدكرور
حملات حي بولاق الدكرور
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شن حى بولاق الدكرور حملات اشغالات مكبره لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وشملت الحمله عددا من الشوارع منها :"شارع ناهيا وشارع فيصل وشارع العشرين ومتفرعاته".

وأسفرت الحملة عن رفع كافة حالات الإشغال للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام بطريق ،واثناء الحملةتم تنفيذ إزالة عدد 45 اعلانًا من إجمالى 86 اعلان من على أعمدة الإنارة بشارع فيصل لشركة اخبار اليوم لعدم سدادهم المديونية.

وتضمنت الحملة رصف وترميم شارع التحرير امام شارع بهجت الشوربجى اعاده الشيء لأصله.

حي بولاق الدكرور إزالة ٤٥ اعلان من أعمدة الإنار شارع فيصل رصف وترميم شارع التحرير شارع بهجت الشوربجى