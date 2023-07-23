ركنة سيارة تتسبب في مشاجرة وإصابة 3 بينهم محام بالدقهلية

اصيب شخصان وسيدة بجروح وكدمات جراء اندلاع مشاجرة بين محامي وشخص وزوجتة بمنطقة عزبة الجزار لندر شربين محافظة الدقهلية وذلك بسبب قيام الأول بركن سيارتة اسفل منزل الطرف الثاني ووقوع مشاداة كلامية تطورت الى مشاجرة واشتباكات بالأيدي.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع مشاجرة لمنطقة عزبة الجزار دائرة المركز ووجود مصابين .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان مشاجرة وقعت بين كلًا من "طرف أول " نور .ز.ا"، 25 عامًا، محامى حر، ومقيم قرية أبو جلال دائرة المركز ، مُصاباً بخدوش سطحية وكدمة بالوجة، و طرف ثاني "ابراهيم .ي.ع.إ"، 50 عامًا، عامل، مُصاباً بخدوش سطحية بالزراع وكف اليد اليمنى، وزوجتة "هند .ا.أ.ع"، 42 عامًا، ربة منزل ، مصابة بخدوش سطحية بالزراع وكف اليد الايسر ، ويقيمان منطقة عزبة الجزار بندر شربين . بسؤالهم طرفي الواقعة تبادلوا الإتهام فيما بينهم بتعدي كلاً منهم على الاخر بالضرب بالايدى واحداث مابهم من اصابات، على إثر حدوث مشادة بينهم كلامية تطورت الى مشاجرة بسبب قيام المصاب الأول "محامي"، بركن سيارتة بجوار منزل الطرف الثانى .

جرى إخطار نقابة المحامين بالدقهلية بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة شربين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.