لخلافات الجيرة.. إصابة 3 في مشاجرة بالشوم والعصي بالدقهلية

اصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات بينهم شقيقين وذلك في مشاجرة بسبب الخلافات على الجيرة بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم واحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد آسر البطراوي، مأمور مركز شرطة نبروه بورود اشارة من مستشفى نبروه المركزي بوصول 3 اشخاص مصابين جراء مشاجرة .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد اسلام عنان، رئيس المباحث، وقوة من مباحث المركز الى المستشفي وبالفحص تبين وصول كل من :-طرف اول "خالد .و.م.ع"، 40 عامًا، عامل ، مصابا بجرح قطعي بفروة الراس ، وشقيقه "هشام 48 عامًا، مدير مدرسة اعدادية بقرية درين ، ومصابا بجرح قطعي بفروة الراس.

وطرف ثان "عبد الله .ع.إ.م"، 48 عامًا، عامل بمعهد تيرة الثانوي الازهري، ومصابا بجرح قطعي بفروة الراس ،وجميعهم يقيمون قرية تيرة دائرة المركز .

بسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الاخر بالضرب بالايدي وعصى خشبية بحوزة الاول والثالث واحداث ما بهم من اصابات على اثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة .

جرى التحفظ على طرفي المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة نبروه، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.