الزمالك يطير إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية

غادرت بعثة الزمالك، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، في الطريق إلي السعودية وذلك لخوض منافسات البطولة العربية للأندية كأس بن سلمان.

ويغيب عن الزمالك في البطولة كل من، محمود الونش ومحمود علاء للإصابة، وأحمد بلحاج وسامسون أكينولا بعد رفض أوسوريو استمرارهما مع الفريق، ومحمود شبانة وعبدالله جمعة لعدم الجاهزية ويقترب الثنائي من الرحيل أيضا، ومحمد عبدالشافي الذى اتخذ قرار بالاعتزال بسبب الإصابة، ومصطفي شلبي للإصابة .

بينما هناك محاولات تبذل للحاق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بالبعثة في الأيام المقبلة عقب حصولهما على تصاريح السفر .

وتضم القائمة التي غادرت للسعودية اليوم كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.