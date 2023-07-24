الموجة الحارة| «الهند» كلمة السر في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. وخبراء يوجهون نصائح للمواطنين

شهدت مصر في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، على معظم المدن والمحافظات، الأمر الذي دعا إلى التفتيش في أسباب تلك الظاهرة المناخية، والتغيرات التي لحقت بها.

وفي هذا الإطار، رصدت «البوابة نيوز» آراء عدد من خبراء ومراقبي المناخ، حول أسباب الموجة الحارة التي تضرب مصر حاليًا.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب تزايد درجات الحرارة، والتي تتمثل في منخفض الهند الموسمي وكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط محملة كميات كبيرة ببخار الماء ترفع نسب الرطوبة والمرتفع الجوى آت من آسيا فى طبقات الجو العليا يعمل كمظلة ضاغطة بذلك على عمود الهواء ثم يحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة.

وتوقعت “غانم” أن تشهد الأسابيع القادمة نشاطًا للرياح على بعض المناطق والمحافظات الحدودية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأماكن قريبة من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة وأن الجو مرهق وخاصة فى عملية التنفس.

وأوضحت أنه من المتوقع تتزايد الأتربة وكثافة الدخان المتواجد فى الجو فى طبقات الادموسفير، كما تتوقع، أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار تصاعدية الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل رطب ليلاً على كافة الأنحاء يصاحب ذلك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة.

نصائح مهمة للمواطنين

نصح دكتور عبيد عبد المحسن استشارى الباطنة وامراض السكر بتجنب الإجهاد الحراري والتعرض المباشر لأشعة الشمس وضرورة الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار، وارتداء غطاء للرأس أو شمسية، والتواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

وتابع "عبد المحسن" أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل أزمة لمرضى ضغط الدم، لما يسببه من ارتفاع في الضغط والإغماء، تعويض الجسم بالسوائل أثناء يومك، بالمشروبات الطبيعية مثل الليمون والجوافة والبرتقال.شرب القهوة أو تناول قطعة مخلل عند الشعور بالضغط في مستوى منخفض،ويجب تجنب الأماكن التي تحتوي على نسبة كبيرة من الهواء الساخن، الاستيقاظ حتى النوم، تناول الأدوية الموصى بها من الطبيب بانتظام بين الوجبات

وأوصى استشارى الباطنة وأمراض السكر بتجنب الأماكن المزدحمة والتي لا تحتوي على منافذ هواء كافية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، وتوفير مظلة شمسية، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح، مثل المخلل أو الباذنجان، تجنب المجهود الشاق مثل الصعود على السلم أو المشي لمدة طويلة، احرص على تناول الوجبات الثلاثة (الإفطار والغذاء والعشاء) بتوقيت محدد، وكذلك الفواكه المرطبة في فترة الظهيرة وبين الوجبات، تناول الأدوية الموصى بها من الطبيب بانتظام بين الوجبات.شرب كوب مياه كل ساعة خلال اليوم.