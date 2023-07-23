مقابل 75 مليون يورو.. ساديو ماني يقترب من النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية عالمية، أن الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي بايرن ميونخ اقترب من اللعب لصالح نادي النصر السعودي.



وأشارت التقارير إلي أن النصر دخل في مفاوضات مع ممثلي ساديو ماني في الأيام الماضية لإقناعه بالانتقال إلى صفوف العالمي بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أن النصر عرض على ماني مرتب يصل إلي 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وبعقد يمتد إلى 3 مواسم، ليصل الراتب السنوي الإجمالي في الثلاثة مواسم إلى 75 مليون يورو.



ومن المنتظر أن يرافق ماني البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي انتقل من إنتر ميلان الإيطالي وسيكو فوفونا الذي جاء من لانس الفرنسي وأخيرا البرازيلي أليكس تيليس الظهير الإيسر السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والحالي في النصر.