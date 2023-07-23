عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات لتطوير الخدمات والبنية التحتية وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين بمدينة برانى، وذلك بحضور العميد ياسر عبد الغنى رئيس مركز ومدينة برانى، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومحمود امبابى مدير عام التخطيط والمتابعة، وأعضاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

جرى مناقشة أهمية الإسراع في تطوير مدخل مدينة برانى الغربى بمايليق بمدخل المدينة كواجهة من الناحية الغربية للقادمين للمحافظة من ليبيا وشمال أفريقيا عبر منفذ السلوم البرى وتيسير حركة السير من المدينة للطريق الدولى الساحلى.

ووجه محافظ مطروح بسرعة استكمال تطوير المدخل وعمل دورانات وأرصفة تفصل مدخل المدينة عن الشارع الدولى السريع، كما وجه بعمل إحلال وتجديد واستكمال صيانة شبكة كهرباء برانى لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربائي.

كما وجه شعيب بسرعة تركيب محول بقرية أولاد شاهين وإنارة القرية لتأمين استقرار التيار الكهربائي بالقرية.

محافظ مطروح يناقش جهود تطوير الخدمات والبنية التحتية لمدينة براني

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