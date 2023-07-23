بالصور.. الغضبان يفتتح معرض بورسعيد للكتاب في نسخته السادسة

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، معرض بورسعيد للكتاب في نسخته السادسة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك في مقره السنوي بشارع طرح البحر أمام مديرية الأمن.

افتتاح معرض بورسعيد للكتاب

تفقد المحافظ، عقب الافتتاح، أقسام المعرض المختلفة، مشيدًا بمحتويات المعرض وتنوع الكتب ومجالاتها، وكذلك وجود تخفيضات على الأسعار تتناسب مع جميع المستويات، كما شاهد فقرات فنية لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية، وفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، التابعتين لقصر ثقافة بورسعيد.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته بافتتاح الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب خاصة وأنه يعد من أهم فعاليات التي تقام على أرض المدينة، من أجل الإسهام في نشر المعرفة بين جموع المواطنين، مما يعزز استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، وتوصيل المنتج الثقافي للمواطنين بأسعار مخفضة في هذه المعارض.

يفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا، ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 63 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، كما يصاحب المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا وفعاليات للأطفال، تستمر على مدار أيام المعرض، من 23 يوليو حتى 1 اغسطس المقبل.

وتشارك مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي أطلقتها وزارة الثقافة في الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتتيح كتب بأسعار مخفضة بشكل كبير، تبدأ من جنيهًا واحدًا وصولًا إلى عشرين جنيهًا، وتضم عناوين في مجالات مختلفة من الأدب والتاريخ والفلسفة، وهي طبعات ونسخ قديمة من إصدارات الهيئة العامة للكتاب.

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