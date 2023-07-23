أبرزهم الونش وشلبي.. غيابات الزمالك عن البطولة العربية للأندية

تأكد غياب عدد من لاعبي الزمالك عن المشاركة مع الفريق في البطولة العربية للأندية المقرر لها بعد أيام قليلة، وذلك بعد إعلان أسوريو قائمة الفريق التى ستسافر للسعودية اليوم بشكل رسمي .

ويغيب عن الزمالك محمود الونش ومحمود علاء للإصابة، وأحمد بلحاج وسامسون أكينولا بعد رفض أوسوريو استمرارهما مع الفريق، ومحمود شبانة وعبدالله جمعة لعدم الجاهزية ويقترب الثنائي من الرحيل أيضا، ومحمد عبدالشافي الذى اتخذ قرار بالاعتزال بسبب الإصابة، ومصطفي شلبي للإصابة .

بينما هناك محاولات تبذل للحاق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بالبعثة في الأيام المقبلة عقب حصولهما على تصاريح السفر .

وتضم القائمة التي ستسافر للسعودية اليوم كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.