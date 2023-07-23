بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية

بدأت بعثة فريق الزمالك في الوصول إلي مطار القاهرة قبل قليل، وذلك استعدادا للسفر إلي السعودية مساء اليوم الأحد لخوض مباريات البطولة العربية.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.

ويأمل الزمالك من خلال المشاركة في البطولة العربية في مصالحة الجماهير بعد الموسم الكارثي المنقضي، والذي شهد خسارة الزمالك في بداية الموسم للسوبر المصري أمام الأهلي، ثم الخروج من دوري أبطال أفريقيا ثم الخروج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم خسارة الدوري لصالح الأهلى، بعدما كان قد توج به الزمالك في العامين الماضيين على التوالي.