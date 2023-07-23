رئيس “البحوث الزراعية” يزور بني سويف لتفقد برامج تربية الأصناف الجديدة للمحاصيل الصيفية

قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية اليوم الأحد، بزيارة لمحطة بحوث سدس بمحافظة بنى سويف لمتابعة برامج تربية الأصناف الجديدة للمحاصيل الصيفية، يرافقه الدكتور ايمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والدكتور محمد مرعي رئيس المحطة الإقليمية والدكتورة رحاب عبدالرحمن مدير محطة بحوث سدس.

وقال "سليمان" ان الزيارة شملت برامج تربية محاصيل الذرة الشامية وانتاج اصناف وهجن الذرة الصفراء والفول الصويا وكذلك أصناف القطن ومحاصيل الأعلاف بالإضافة الى تفقد محطة اعداد تقاوى القمح المعتمدة بمحطة سدس لاصناف سخا ٩٥، وجيزة ١٧١، وبني سويف ٥ و٧ وبعض اصناف قمح المكرونة.

كما تفقد رئيس مركز البحوث تقاوى الفول البلدى الجارى تجهيزها للزراعات المبكرة كما شملت الزيارة تفقد برامج الهجن للذرة المتحملة للجفاف وذلك في إطار جهود الوزارة لإنتاج أصناف من التقاوى والبذور مواكبة للتغيرات المناخية.

حضر الزيارة الباحثين بمحطة بحوث سدس وبعض قيادات مركز البحوث الزراعية.

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