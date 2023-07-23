كواليس تعاون مغني الراب علي لوكا والمخرجة ميا المهدي في كليب "ولا بنسى".. صور

أطلق مغني الراب علي لوكا أجدد أعماله الغنائية "ولا بنسى" فيديو كليب مصور من إخراج ميا المهدي، تم تصويره في الأردن.

وانشغلت ميا المهدي في تصوير الكليب على مدار يومين متتاليين في صحراء وادي رم في الأردن، في تجربة بصرية غير مألوفة في عالم الراب المصري، وجمع الكليب بين لوكا ومغني الراب الفلسطيني بيج سام في أول دويتو غنائي بينهما.

ويجمع الكليب لوكا وزوجته ميا المهدي للمرة السابعة على التوالي، بعدما أخرجت له معظم كليباته المصورة، بداية من أغنيته الشهيرة "متخافيش ياما"، التي تجاوزت حاجز الخمس مليارات مشاهدة على تيك توك وأكثر من 130 مليون مشاهدة على يوتيوب وترشح بها لجوائز الموسيقى الأفريقية، مرورًا بأغنية "أحكيلك" التي تجاوزت العشر ملايين مشاهدة على يوتيوب، بجانب أغنيتي "جربيني" و"محتار".

ميا المهدي مخرجة مصرية بدأت مشوارها الفني منذ 10 سنوات، وفي حصيلتها مايزيد عن 15 فيديو كليب مصور لعدد من نجوم الغناء ومشاهير مجال الراب، من بينهم زوجها مغني الراب علي لوكا الذي تعاونت معه في سبع كليبات مختلفة، ومغني الراب زياد ظاظا ونجوم الراب السعودي يونج وراندار، إضافة لتصويرها عدة أعمال للفنانة مي كساب ونجوم الأغنية الشعبية اوكا واورتيجا والمطربة رنا سماحة.