حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر بالزمالك، موقف النادي الأبيض من الاحتراف نجم الفريق أحمد سيد زيزو بعد تلقيه بعض العروض من وكلاء لاعبين مؤخرا، أبرزها عروض لامكانية انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد: زيزو سيشارك مع الزمالك في البطولة العربية بعد أيام، وعقده مع الفريق يمتد لموسمين مقبلين، ومن الصعب رحيله في الميركاتو الصفي المقبل وذلك لحاجه الفريق له فنيا خاصة وأنه من أهم عناصر الفريق الأساسية والمؤثرة.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.