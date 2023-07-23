ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية فى إخماد حرائق الغابات.. صور

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي..

القوات المسلحة تشارك
القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التى تتعرض لها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق المندلعة فى عدد من الغابات بدولة اليونان.


يأتى ذلك تأكيدًا على  عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليونان.

وأجرت فرق الإسعاف اليونانية، أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير لليوم السادس على التوالي اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون اليوناني صفوفا طويلة من السياح وهم يجرون أمتعتهم بينما يسيرون في أحد الطرقات ضمن عملية الإجلاء، بينما شوهد دخان يتصاعد في الخلفية.


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي القياده العامه للقوات المسلحه حرائق اليونان حرائق غابات اليونان السلطات اليونانية