القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية فى إخماد حرائق الغابات.. صور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التى تتعرض لها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق المندلعة فى عدد من الغابات بدولة اليونان.



يأتى ذلك تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليونان.

وأجرت فرق الإسعاف اليونانية، أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير لليوم السادس على التوالي اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون اليوناني صفوفا طويلة من السياح وهم يجرون أمتعتهم بينما يسيرون في أحد الطرقات ضمن عملية الإجلاء، بينما شوهد دخان يتصاعد في الخلفية.



