الذهب يرتفع مساء اليوم الأحد 23 يوليو 2023

ارتفع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 بمقدار ٥ جنيهات في محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس السبت.

سجل سعر عيار 24 حوالي 2469 جنيه للبيع و 2475 جنيه للشراء و عيار 21 حوالي 2160 جنيه للبيع و 2166 جنيه للشراء .

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1851 جنيه للبيع و 1858 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1440 جنيه للبيع و 1444جنيه للشراء .

سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.47 مليون جنيه للبيع و 2.5مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 78.8 الف جنيه للبيع و 79 الف جنيه للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 17.3 الف جنيه للبيع و 17.34 الف جنيه للشراء.