ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث اصطدام سيارة بـ5 أشخاص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت تحقيقات نيابة السلام حول اتهام سائق سيارة ميكروباص بالاصطدام بـ 5 أشخاص خلال عبورهم الطريق بجسر السويس عن أسباب الحادث.

وقال الشهود إن سائق السيارة  يقودها بسرعة جنونية ولم يتمكن من السيطرة علي الفرامل فاصطدم بالمواطنين أثناء توقفهم علي الطريق وأن سرعته الزائدة السبب في الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق جسر السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وونش لرفع السيارة، وإعادة الطريق إلى حركته مرة أخرى.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ 5 أشخاص على طريق جسر السويس، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اصطدام سيارة اصطدام سيارة ميكروباص 5 أشخاص سائق سيارة ميكروباص