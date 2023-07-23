النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث اصطدام سيارة بـ5 أشخاص

كشفت تحقيقات نيابة السلام حول اتهام سائق سيارة ميكروباص بالاصطدام بـ 5 أشخاص خلال عبورهم الطريق بجسر السويس عن أسباب الحادث.

وقال الشهود إن سائق السيارة يقودها بسرعة جنونية ولم يتمكن من السيطرة علي الفرامل فاصطدم بالمواطنين أثناء توقفهم علي الطريق وأن سرعته الزائدة السبب في الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق جسر السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وونش لرفع السيارة، وإعادة الطريق إلى حركته مرة أخرى.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ 5 أشخاص على طريق جسر السويس، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.