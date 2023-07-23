التعليم العالي يشيد بفوز فريق هندسة الفيوم بالمركز الثالث في المسابقة الدولية بالبرتغال

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالنتائج التي حققها فريق كلية الهندسة بجامعة الفيوم فى المسابقة الدولية للمُحاكاة المُقامة بدولة البرتغال.

وأوضح الدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعه الفيوم، أن فريق طلاب الفرقة الرابعة بقسم الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة جامعة الفيوم الذي يُشرف عليه الدكتور شريف العطار عميد الكلية، فاز بالمركز الثالث في المسابقة الدولية للمحاكاة، والتي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الأوروبي السادس للهندسة الصناعية، وإدارة العمليات، واستضافته (NOVA School of Science and Technology) في دولة البرتغال خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو 2023.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المسابقة يتم تنظيمها من قبل الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات، والتي تعتبر من أهم الجمعيات العلمية في مجال الهندسة الصناعية وإدارة العمليات على مستوى العالم. حيث تضم الجمعية 217 فرعًا طلابيًا في 54 دولة، وتشارك بها حوالى 151 دولة من ست قارات في مختلف أنشطتها، وتضم أكثر من 20000 عضو.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذا الانجاز الرائع يُمثل إضافة مميزة لكلية الهندسة ولجامعة الفيوم على المستوى الدولي، حيث تشهد المسابقة مشاركات عدة جامعات مرموقة حول العالم، مضيفًا أنه تمت دعوة الكلية لإنشاء فرع طلابي للجمعية بجامعة الفيوم، استثمارًا لنتائجها التى حققتها بالمشاركة فى هذه المسابقة والتي تعد إنجازًا رائعًا وإضافة متميزة لجامعة الفيوم وكلية الهندسة.

وأكد الدكتور شريف العطار عميد الكلية، أن نجاح فريق الطلاب في تحقيق هذا المركز المتقدم يُعزز مكانة جامعة الفيوم في الأوساط العلمية الدولية، خاصة في مجال الهندسة بشكل عام، والهندسة الصناعية بصفة خاصة، مضيفًا أن كلية الهندسة تهدي هذا النجاح والإنجاز الرائع لجميع مُنتسبي جامعة الفيوم، إدارة وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مسعود إبراهيم، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية أن الفريق المُشارك ضم: الدكتور أحمد شعبان شعبان خليفة، الأستاذ المساعد بالقسم والمشرف علي المشروع، والمهندس محمد سيد فتحي صالحين المعيد بالقسم، والطالب أحمد محسن محمود، والطالب فارس أشرف جلال من طلاب الفرقة الرابعة من برنامج الهندسة الصناعية.