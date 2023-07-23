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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البارالمبية تضع معايير للانضمام لمنتخب أثقال ذوى الإعاقة فى بطولة العالم

اللجنة البارالمبية
اللجنة البارالمبية
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آثار استبعاد عدد من اللاعبين من منتخب مصر لرفع الأثقال لذوى الاعاقة من معسكر المنتخب القومى  بالمركز الأوليمبى بالمعادى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة العالم لرفع الأثقال بدبى خلال الفتره من 14 وحتى 31  أغسطس القادم العديد من التساؤلات والاستفسارات ومنهم من اشتكى من ظلم الاختيار خلال الأيام الماضية.

وأوضحت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بأنها وضعت شروط ومعايير للانضمام للمنتخب خلال هذه المرحلة وخاصة فى بطولة العالم القادمه بدبى والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

وأكدت اللجنة بأن المعايير طبقت على الجميع واهمها ان يحصل اللاعب على أحد المراكز من الاول إلى السادس حتى يستطيع الانضمام واللعب لمنتخب مصر وهذه الشروط والمعايير تم إعلانها للاعبين منذ شهور ونشرها فى وسائل الإعلام المختلفه لأننا نتحدث عن منتخب مصر والانضمام سيكون للاعب الجاهز فقط لهذه البطولة القويه حتى يكون تمثيل مصر له اهداف ومن أهمها التأهل لباريس وليس التمثيل المشرف فقط مهما كان اسم اللاعب ونتائجه السابقة، ولهذا تم وضع استراتيجية كاملة للمرحلة القادمه مع  وضع معايير محددة لاشتراك اللاعبين واللاعبات في بطولة العالم القادمة

وتابعت: وبعد اختبارات عديده ومتنوعه تم اختيار الأفضل جاهزية فى الوقت الحالى وضم المنتخب  16 لاعبا ولاعبة من الصف الأول و4 من الناشئين اجتازوا تلك المعايير ليصبح المشاركون بالبطولة 20، كما تم منح الفرصة لـ 12 لاعب ولاعبة لم تنطبق عليهم المعايير في المرة الأولى بعمل 3 تجارب تحت إشراف حكام دوليين ومحليين.

وأضافت: ولم يحقق أي لاعب منهم المعايير المطلوبة خلال التجارب كما لم تتلقى اللجنة أي شكاوى أو طلب بخصوص التجارب قبل إجرائها، وان اللجنة تعمل بشفافية وعدالة مع كل اللاعبين واللاعبات وتدعمهم بشكل مستمر

وأشارت: كما أن اللجنة تثمن حرص عائلات الأبطال على مشاركة ذويهم بالبطولات بعد تحقيقهم المعايير المطلوبة

وأختتمت اللجنة البارالمبية المصرية، ونؤكد هنا بأن الفرصة أمام كافة اللاعبين ما زالت قائمة للتأهل إلى دورة باريس البارالمبية 2024 من خلال التدريب الجاد والالتزام.

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