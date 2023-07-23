السيطرة على حريق في 4 باكيات بشرق السكة الحديد في شبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في 4 باكيات بشرق السكة الحديد بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى لفحص اسباب الحريق وملابساته.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قوات الحماية المدنية، بنشوب حريق بـ4 باكيات بشرق السكة الحديد بحى غرب شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بعدد من الباكيات بسكة الحديد بدائرة قسم شرطة اول شبرا الخيمة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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