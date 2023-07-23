مصدر بالزمالك يوضح موقف النادي بعد عودة أحمد عيد من الإعارة

أوضح مصدر بنادي الزمالك موقف النادي بشأن عودة لاعب الفريق أحمد عيد عقب انتهاء إعارته لفريق إنبي، وذلك من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والمقرر لها بعد أيام قليلة.

وأكد المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، أن موقف الزمالك سليم بتمسكه بعودة اللاعب في ظل رفض اللاعب الاستمرار مع إنبي، بعد انتهاء إعارته وأنه لم يوقع على عقد جديد للاستمرار، وأن إنبي لا يحق له تفعيل بند الشراء دون الاتفاق النهائي مع اللاعب.

يذكر أن فريق إنبي يتمسك بتقديم شكوى للجنة الانضباط في اتحاد الكرة، وهي من ستعلن الموقف النهائي القانوني للاعب.

وخاض أحمد تدريباته مع الزمالك أمس واليوم الأحد بعد قرار عودته للنادي الأبيض ورفضه الاستمرار مع فريق إنبي.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.