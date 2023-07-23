"الزراعة" تواصل تجهيز تقاوى القمح ومعدات الحصاد الآلى وشتلات النخيل والزيتون

أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أن محطات الغربلة تعمل بدون توقف خلال فترة إجازة العام الهجرى وثورة يوليو، وذلك للاستعداد التام للموسم الشتوى من مختلف المحاصيل الشتوية قبل موسم الزراعة بشهرين على الأقل من أجل تنفيذ خطة الدولة في توفير التقاوى لزراعة اكبر مساحة من محصول القمح الموسم القادم بتقاوى معتمدة منتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للسياسة الصنفية بالتنسيق مع كافة الجهات للوصول إلى المستهدف زراعته وبالشراكة كذلك مع القطاع الخاص.

وأشار “إبراهيم” إلى قيام مفتشي فحص واعتماد التقاوى بالمرور علي محطات الغربلة للتأكد من درجات الإكثار ومطابقتها بتصاريح النقل والتفتيش الحقلي ومراجعه المطهرات الفطرية الموصي بها ومعدل استعمال المطهر.

ومن جانبه قال الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الالية، إن العمل متواصل ليلا ونهارا للقطاع وفي ايام العطلات والإجازات والحرارة الشديدة لخدمة وزراعة ٢٧ الف فدان ذرة في العوينات وكذلك عمليات حرث وتجهيز ٤٠٠٠ فدان في صوب اللاهون وايضا عمليات حصاد البنجر في الواحات البحرية وغرب غرب المنيا، وكذلك في دير مواس بالمنيا ومع مصنع ابو قرقاص في ديروط لمساحات تتعدي ال٢٠٠٠ فدان، وايضا العمل في توشكي لدي بعض شركات القطاع الخاص وزراعة الذرة، وفي أسيوط لمساحة ١٣٠٠ فدان.

وأضاف الأشقر ان القطاع يقوم حاليا بتجهيز كومباينات حصاد الذرة والأرز وأجهزة الليزر وصيانة الآلات الملحقه والجرارات وصيانه لجميع مكونات المحطات بالقطاع استعدادا لموسم الحصاد.

وفي ذات السياق قال الدكتور شعبان عبدالسميع مدير الزراعات المحمية استمرار العمل طوال فترة الاجازة في موقع الهرم التابع للإدارة لمتابعة الزراعات، والتأكد من النظافة العامة وإعادة تأهيل الصوب للعروة الرئيسية وكذلك فى موقع الدقي وإنشاء مشتل مجمع رئيسي لكل المواقع والشتلات التي سوف يتم توزيعها على أهالينا بسيناء بدون مقابل، بالإضافة إلى عرض أفضل أصناف النخيل للبيع باسعار مخفضة للمواطنين من خلال المعرض الدائم المقام حاليا بالدقي وذلك من انواع البرحى والمجدول والسكرى والصقعى.