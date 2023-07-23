“الزراعة” تفحص وتصدر 3000 عينة وشهادة منتجات غذائية خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو

قامت معامل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو بفحص وتصدر أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات الزراعية سواء للتصدير أو السوق المحلي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ان المعمل استلم 1200 عينة من العملاء خلال الاجازة، من الخميس الماضي حتى اليوم كما قام بإصدار 1000 شهادة بنتائج التحاليل لاصحاب الشأن.

وفي ذات السياق قال الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات بأنه تم فحص عدد 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد وكذلك 200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الاجازة.

وتواصل إدارات وزارة الزراعة الخدمية عملها على مدار الساعة وخلال الاجازة والظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين.