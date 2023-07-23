الأربعاء.. اختبارات قطاع كرة القدم النسائية بنادي بيراميدز مجانا

أعلن نادي بيراميدز عن إقامة اختبارات قطاع كرة القدم النسائية، من أجل اختيار أفضل العناصر التي ستنضم للقطاع خلال الموسم المقبل، وذلك يوم الأربعاء المقبل بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وأكد نادي بيراميدز في بيان رسمي أن الاختبارات ستكون مجانية بدون أي رسوم، ومتاح المشاركة لجميع الأعمار والفئات السنية.

حيث ستكون الفترة من 4 إلى 6 مساء للاختبارات من مواليد 2009 وحتى 2014 والفترة من 6 وحتى 8 مساء للاختبارات من مواليد 2004 وحتى 2008 والفترة من 8 وحتى 10 مساء للاختبارات من مواليد 20003 إلى باقي الأعمار السنية الأكبر.

ويتم التسجيل في الاختبارات من خلال إرسال رسالة واتساب، مدون فيها الاسم وتاريخ الميلاد والمحافظة، لإتمام إجراءات التسجيل والمشاركة في اختبارات الأربعاء.

ويشرف على اختبارات بيراميدز مجموعة من أفضل المدربين لانتقاء أفضل العناصر التي ستمثل النادي خلال الموسم المقبل في دوري كرة القدم النسائية وغيره من البطولات.