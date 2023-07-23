معهد وقاية النباتات يواصل توعية المزارعين بوسائل السيطرة على دودة الحشد الخريفية

قام معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بعقد عدة ندوات إرشادية ومدارس حقلية والمتابعة بالمرور على زراعات الذرة بمحافظات دلتا وصعيد مصر.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد، أن البرامج الارشادية المقدمة اشتملت على تنظيم ست ندوات إرشادية بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل - محافظة سوهاج، ومنطقة سيتي- محافظة سوهاج، كما نفذ ندوات إرشادية بناحية الزنكلون مركز الزقازيق، مركز منيا القمح، منطقة الزقازيق للإصلاح الزراعي، مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

كما شهدت برامج المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية عددا من المدارس والمرور الحقلي بمراكز منيا القمح وديرب نجم بمحافظة الشرقية ومركز طهطا محافظة سوهاج ومركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وأشار عبد المجيد أن تلك البرامج الارشادية استهدفت التوعية بمظاهر الإصابة بهذه الآفة وأهم طرق الوقاية والمكافحة بالمبيدات الموصى بها من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية وهي فانتي 24% SC، اييزو 30% WG، جولد بين 90% SP، روبيك 50% WP، سبيدو 5.7% WG، كوراجن 20% SC، رادينت 12%SC واوكتوكلود 9.75% SC، فضلا عن المبيد الحيوي بروتكتو WP 9.4% الذي ينتجه ويوزعه المعهد ضد الفقس الحديث للآفة مما يؤدي إلى خفض تعدادها.