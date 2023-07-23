الأربعاء.. مؤلفات هشام خرما العصرية على المسرح المكشوف بالأوبرا

تتوالى فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يقدم الموسيقار هشام خرما حفلا موسيقيا في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية والغربية برؤية فنية معاصرة منها: "أندلس، وفيرست فواياج، وكن، وأمل، وخلخال، وادى الملوك، والحكاية، وإيمان، ومركش، وبدر، وتحرك، والغروب، واليقين، والبداية، والنهاية"، إلى جانب عدد من الألحان الشهيرة منها: "حلوة بلادي، وشمس الزناتي" وغيرها .

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين ، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين، وكن، وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى .