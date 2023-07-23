غدا.. 33 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

أكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الإستعدادات لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، التى تنطلق غداً الإثنين.

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان غداًفى مادتى( اللغة العربية - التربية الدينية)،مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

صرح مدير المديرية أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (٣٣٧٣٤)، ( ١٩٣٣٠) طالب بنين ، ( ١٤٤٠٤) طالبة بنات، موزعين على (٣٣٨) لجنة بالإدارات التعليمية ال٣٣ التابعة للمديرية.

ونوه " موسى " إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال٣٣ متواصلة على مدار اللحظة .

كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات .

وشدد على عدم اصطحاب الطلبة والمعلمين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .