ألفونس مورا يكتب: قمة الناتو.. حلف شمال الأطلسى فى «فيلنيوس» يستهدف إيران والصين!.. بكين العدو الأول لأمريكا.. ودعم طهران لروسيا يؤثر على الأمن الأوروبى

الأحد 23/يوليو/2023 - 04:47 م

كانوا جميعًا هناك، مثل عائلة كبيرة معقدة، ولقد رأينا الأمريكى، الضائع والمتحدى، والتركى، المزدوج والمثابر، والفرنسى، اللطيف والمراوغ، من بين آخرين وتوجه أعضاء الحلف الأطلسى فى فيلنيوس فى أوروبا البعيدة عن محيطها.. كان الحوار بين الحلفاء خجولًا ومنطقيًا؛ كيف يمكننا التوفيق بين مواقف اليونان وتركيا؟ والبرتغال وليتوانيا؟ سؤال ضخم ترك دون إجابة كالمعتاد.. التحالف ينطوى على مخاطر، وخلال القمم، من الضرورى التركيز على النقاط المشتركة التى تبتعد عن التناقضات !

لم يكن اختيار ليتوانيا شيئًا تافهًا وعندما قررت روسيا غزو أوكرانيا فى عام ٢٠٢٢، وجد الأعضاء الشرقيون فى التحالف أنفسهم على خط المواجهة وبعد أن أغرتهم المظلة الأمريكية وفتنوا بطريقة الحياة الغربية بسبب عقود من الحكم السوفيتى، كانوا متأكدين من أن العم سام سيكون هناك وسرعان ما أصيبوا بخيبة أمل وننسى اليوم، فى يوليو ٢٠٢٣، أنه فى البداية، كانت لندن وليس واشنطن هى التى قدمت دعمًا ثابتًا لزيلينسكى وسرعان ما أدرك الأمريكيون الحاجة إلى المشاركة، لكنهم ارتدوا فى الأسابيع القليلة الأولى وفى غضون ذلك، لم تتردد إنجلترا فى ذلك: فقد أتيحت لها فرصة جديدة للعودة إلى الصدارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى المضطرب وكان بوريس جونسون أول زعيم غربى يزور كييف فى أبريل ٢٠٢٢.

وأدركت لندن بسرعة كبيرة أن غزو أوكرانيا كان يعيد خلط الأوراق فى أوروبا القارية، وأن سكان شرق البلطيق (ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، وبولندا) يمكن أن يفتحوا ثغرة فى الجغرافيا السياسية لبروكسل وبالفعل تم زرع هذا التوجه والاختراق من لندن لإعداد أوروبا أخرى ويمكن أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى البداية فقط، لأنه إذا لم تخلق لندن انقسامات فى القارة، فإن خروجها من الاتحاد الأوروبى سيكون فاشلًا.

السخرية أم الواقعية؟ وربما كلاهما !

فى الواقع، تعتبر الوحدة الأنجلو أمريكية حقيقية للغاية، لكنها أيضًا أكثر تعقيدًا مما يقوله الناس. بالنسبة لأمريكا، العدو الأول هو الصين وبالنسبة للمملكة المتحدة العدو الأول هو روسيا. وسوف نتذكر تحذير واشنطن للندن عندما قامت الأخيرة بدمج بنك AIIB (البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية) الذى قادته الصين. وعبر المحيط الأطلسى، يعرف المفكرون أن المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبى ستكون أكثر جرأة وغير متوقعة.. لكن دعونا نعود مرة أخرى إلى فيلنيوس.

يواصل الناتو الدفاع عن أوكرانيا بالسلاح والكلمات وبتوجيهاته الحسنة؛ لكن الناتو لن ينشر جنوده رسميًا ضد روسيا: تبدو الحرب العالمية الثالثة بعيدة، على الأقل فى الوقت الحالى.. وبالنظر إلى المسار الذى يجب تغطيته حتى انضمام أوكرانيا، لم توضح القمة أى شيء حول هذه النقطة وهكذا بدا أن أوكرانيا ستضطر إلى الانتظار.

دعونا نلقى نظرة على ثلاث مواد من البيان الختامى لحلف الناتو فى فيلنيوس؛



المادة ١١: «نحن نؤيد أوكرانيا بشكل كامل فى حقها فى اختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها. مستقبل أوكرانيا فى الناتو. نعيد التأكيد على الالتزام الذى قطعناه على أنفسنا فى عام ٢٠٠٨ فى قمة بوخارست [...] «يؤكد التحالف الأطلسى بوضوح هنا أن مستقبل أوكرانيا يكمن فى الناتو. فى موسكو، أصبحت «العملية العسكرية الخاصة» أكثر شرعية، لأن روسيا حذرت دائمًا من أنها لن تقبل أبدًا بأوكرانيا معادية لروسيا. حذر ويليام ج. بيرنز منذ نهاية القرن الماضى من أن توسع الناتو اعتبر استفزازًا من قبل روسيا. العديد من الآخرين لديهم. وعندما كان بيرنز سفيرًا فى روسيا، قدم بالفعل مذكرة إلى كوندوليزا رايس كانت واضحة تمامًا: «دخول أوكرانيا إلى الناتو هو أبرز وأهم الخطوط الحمراء"؛ لذلك كان من الممكن تجنب المذبحة.

ولكن، فى كثير من الأحيان، الشيء الأكثر إثارة للاهتمام فى البيان الصحفى أنه لم يكن على مستوى آمالنا! وتستهدف بداية المادة ٨٤ إيران مباشرة: «دعم إيران للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا له تأثير على الأمن الأوروبى الأطلسى [...]».. سيجد الجغرافيون صعوبة فى إدخال إيران فى حلف شمال المحيط الأطلسى.. ويمكن لأوكرانيا أن تختار الترتيبات الأمنية الخاصة بها ولكن إيران ينطبق عليها ذلك؟

وفى المادة ٨٥، يتم استهداف الصين بشكل غير مباشر. الأقل انتباهًا سيعتقد أن المقالات الرئيسية ضد الصين هى ٦ و٢٣، حيث يتم اقتباسها وهذا خطأ بالفعل لهؤلاء المبتدئين! وتبدأ المادة ٨٥ على النحو التالى: «يولى الناتو أهمية لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ لأن التطورات فى هذا الجزء من العالم من المحتمل أن تكون لها تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبى الأطلسى [...]"

نحو «الناتو العالمى»؟

من شمال الأطلسى إلى بحر البلطيق، وفى المستقبل القريب إلى نهر الدنيبر أو إلى بحر الصين، هل يوسع الناتو شمال الأطلسى لدرجة أنه يشمل العالم بأكمله؟

سؤال يقود إلى آخر ما هو حلف الناتو فى الألفية الثالثة؟ بالتأكيد شيء مختلف تمامًا عن حلف الناتو الأصلى. تم تصميم منظمة حلف شمال الأطلسى فى الأصل لهزيمة الشمولية الشيوعية. وتم إنجاز هذه المهمة فى عام ١٩٨٩ أو ١٩٩١.

ومنذ ذلك الحين، تغير حلف الناتو حيث ترتبط تصريحاته بشكل متزايد بالجمهورية العالمية و«نهاية التاريخ» التى تنبأ بها فرانسيس فوكوياما وبدون القفزة الأمريكية، سيواصل الناتو مسيرته، بغض النظر عن المكان، حتى لو سار نحو الهاوية.



معلومات عن الكاتب:

ألفونس مورا.. خبير فى القضايا الاستراتيجية والجيوسياسية، وقبل كل شيء عالم سياسة برتغالى ومؤرخ يتابع بجدية السياسة الفرنسية والأوروبية وتطور العالم متعدد الأقطاب فى مواجهة العولمة الغربية، ينضم للحوار ويرسم صورة مطمئنة إلى حد ما وتقييم للقمة الأخيرة لحلف الناتو، والتى عقدت فى 11 و12 يوليو فى فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا